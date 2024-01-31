Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл свою "истинную причину" сопротивления вступлению Украины в Евросоюз, связанную с влиянием США.

Это произошло на закрытой встрече с депутатами в марте 2023 года, пишет венгерский проект журналистских расследований Direkt36.

Орбан высказался касательно евроинтеграции Украины на так называемом Большом совете ЕС - венгерском парламентском форуме, который созывается перед саммитами Европейского совета и куда приглашают высокопоставленных чиновников парламента, включая оппозицию.

По словам источников Direkt36, Орбан тогда сказал, что вступление Украины в ЕС создаст в объединении новый "центр силы", посредством которого в Европе будут доминировать Соединенные Штаты. Под влияние США также отойдут страны Балтии, Польша и в меньшей степени Румыния.

"Давайте посмотрим на Беларусь, там всё ещё могут произойти одна или две цветные революции", - добавил премьер Венгрии.

Он подробно объяснил присутствующим на Большом совете ЕС, как этот новый "центр силы" начнёт угрожать влиянию традиционных "тяжеловесов" Евросоюза - Франции и Германии.

Орбан признался, что делился этими опасениями с Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцом, предлагая им альтернативу - объединение Парижа и Лондона с "Вышеградской четвёркой", но те якобы не восприняли такого предложения.

Из речи Орбана также стало понятно, что подобное перераспределение власти в ЕС беспокоит премьера Венгрии, поскольку противоречит его стратегическому видению будущего - смещению центра мировой экономики в Азию. Орбан перечислил страны, с которыми Венгрия хочет укрепить отношения - прежде всего Китай и Индия и, после завершения войны с Украиной, РФ.

В конце выступления, венгерский министр заявил, что не считает правильным, что "американцы реагируют на это, раскалывая мировую экономику пополам", и вместо этого "мы должны иметь возможность развивать все виды отношений с прочими странами в соответствии нашим собственным интересами".

Ранее неофициально Орбан признавал, что Будапешт не сможет помешать Украине вступить в ЕС.

Мы также сообщали, что, по мнению Орбана, вступление Украины в Европейский Союз оставит Венгрию без его денег.