Страны Евросоюза считают "неприемлемыми" условия Венгрии по финансированию Украины.

Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Как пишет издание, переговоры между странами Европейского Союза, направленные на согласование помощи Украине, остаются сложными, хотя Венгрия и сигнализировала о своей готовности к компромиссу.

"Мы еще не дошли до этого", – сказал чиновник ЕС на условиях анонимности, имея в виду подготовку к саммиту лидеров 27 стран-членов, который состоится 1 февраля, в четверг, в Брюсселе. На саммите планируется утвердить пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Европейцы не хотят соглашаться на пересмотр поддержки Украины каждый год, поскольку это каждый раз давало бы премьер-министру Венгрии Виктору Орбану право вето.

Сам премьер Венгрии настаивает, чтобы Брюссель согласился на его условие: Будапешт проголосует за финансирование Украины, если Брюссель даст возможность пересматривать эту помощь каждый год.

Ранее газета Financial Times сообщала, что ЕС готовит удар по экономике Венгрии, если Орбан не проголосует за выделение 50 миллиардов Украине 1 февраля.