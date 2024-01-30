Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивает, что проголосует за финансирование Украины, если Брюссель даст возможность пересматривать эту помощь каждый год.

Об этом он сообщил в интервью Le Point.

"Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет", - сказал он в интервью Le Point.

Он уточнил, что хочет не исключительного права для Венгрии, а чтобы помощь утверждали каждый год единогласно.

Ранее Financial Times сообщала, что ЕС готовит удар по экономике Венгрии, если Орбан не проголосует за 50 миллиардов Украине 1 февраля. Цель этих мер - "нацелиться на экономические слабости Венгрии, поставить под угрозу ее валюту и вызвать крах доверия инвесторов". А также "нанести ущерб рабочим местам и экономическому росту".

При этом министр Венгрии по делам ЕС заявил, что это "лишь подтверждает", что "доступ к фондам ЕС используется Брюсселем для политического шантажа". Также глава МИД Сийярто заявил, что "относительно разблокирования 50 млрд евро для Украины - это не двусторонний вопрос. Поэтому мы это будем обсуждать не здесь, а в Брюсселе".