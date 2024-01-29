Венгрия выдвинула Евросоюзу условия для одобрения пакета помощи Украине на 50 миллиардов евро, при выполнении которого она готова поддержать это решение.

Об этом заявил советник венгерского премьера Балаж Орбан на своей странице в Х.

По его словам, свои предложения Будапешт отправил в Брюссель 27 января. Какие именно условия, Орбан не уточнил. Но обвинил руководство ЕС в шантаже Венгрии.

"Брюссель использует шантаж против Венгрии, как будто завтра не наступит, несмотря на то, что мы предложили компромисс (по механизму финансирования Киева - Ред.). В субботу Будапешт направил в Брюссель новое предложение, уточнив, что теперь он открыт к использованию бюджета ЕС для Украины и даже выпуску общего долга для её финансирования, если будут добавлены другие оговорки, которые дадут Будапешту возможность изменить своё мнение позднее", - написал Балаж Орбан в Х.

Так он прокомментировал публикацию Financial Times, что ЕС будет давить на экономику Венгрии, если Будапешт опять заблокирует помощь Украине на саммите на этой неделе. Министр Венгрии по делам ЕС заявил, что это "лишь подтверждает", что "доступ к фондам ЕС используется Брюсселем для политического шантажа".

Между тем глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Ужгороде после встречи с представителями Киева сообщил, что не намерен обсуждать с Украиной напрямую выделение 50 млрд евро Евросоюзом, которые блокирует Будапешт.

"Относительно разблокирования 50 млрд евро для Украины - это не двусторонний вопрос. Поэтому мы это будем обсуждать не здесь, а в Брюсселе", - сказал Сийярто.

Его украинский коллега Дмитрий Кулеба рассказал, что Венгрия и Украина создадут совместную комиссию, которая через 10 дней представит полный список нерешенных вопросов, касающихся венгерских меньшинств.

"Мы не просим ничего больше, кроме возвращения прав венгров Закарпатья, которые они имели до 2015 года. Это включает возможность обучения и сдачи экзаменов на родном языке. Сегодня я здесь, чтобы восстановить доверие в наши двусторонние отношения", - уточнил Сийярто, какие права имеются в виду.

Ранее издание Politico писало, что Евросоюз пригрозил лишить Венгрию права голоса в случае блокировки помощи Украине на новом саммите.