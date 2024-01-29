В понедельник, 29 января, в Ужгороде началась встреча Андрея Ермака и Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

"Работаем, чтобы наладить отношения, нужен откровенный и конструктивный диалог. Мы готовы", - написал глава Офиса президента.

"Нужно сделать все, чтобы венгерская община в Закарпатье вернула свои прежние права", - прокомментировал свой визит в Украину Петер Сийярто.

Считается, что эта встреча может стать подготовкой к приезду в Киев венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Напомним, Орбан заявил, что принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу "в какой-то момент в будущем". По словам венгерского министра, Зеленский предложил ему встречу и "вести переговоры".

Ранее посольство Венгрии в Украине получило письмо с угрозой убийства главы МИД во время его поездки в Ужгород.

Тогда в МИДе Венгрии заявили, что их министр не станет отменять свой визит, а Будапешт не изменит своей позиции по поводу Украины.