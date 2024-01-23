Посольство Венгрии в Украине получило письмо с угрозой убийства главы МИД Петера Сийярто в Ужгороде, куда он отправится с визитом в конце месяца. Информацию подтвердил сам Сийярто.

Венгерское издание Index сообщает, что письмо было написано на украинском языке.

"Венгры, мы ненавидим ваше правительство, которое продолжает делать все, чтобы мы проиграли войну. Вы думаете, что ваш министр просто приедет к нам после нападок на Украину? Мы так не думаем. 29 января их ждет взрывной прием. Бронепоезд вас не спасет. Мы рекомендуем вам сделать заказ в похоронном бюро, чтобы они могли начать изготовление гроба для Сийярто и чтобы он соответствовал его росту. Бог прощает, а украинцы нет", - говорилось в сообщении.

Кто и зачем послал это сообщение, пока не установлено.

В МИДе Венгрии заявили, что министр не станет отменять свой визит, а Будапешт не изменит своей позиции по поводу Украины.

"Мы по-прежнему хотим немедленного, безоговорочного прекращения огня, мирных переговоров и мира", — заявил госсекретарь по иностранным делам Тамаш Менцер.

Ранее глава Офиса президента созвонился с министром иностранных дел Венгрии перед его визитом в Украину. Он поблагодарил Сийярто за участие Венгрии во встрече по украинской формуле мира в Давосе.

Вскоре после этого Венгрия выступила против создания военного фонда Евросоюза для финансовой помощи Украине.