Глава Офиса президента Андрей Ермак созвонился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

Андрей Ермак и Петер Сийярто обсудили предстоящую встречу в Ужгороде 29 января, куда глава Офиса президента поедет с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы настроены на открытый диалог по обсуждению двусторонних отношений между нашими государствами", - приводит слова Андрея Ермака сайт президента.

Он поблагодарил Сийярто за участие Венгрии во встрече по украинской формуле мира в Давосе.

Вопрос венгерского вето на выделение помощи ЕС Украине в пресс-релизе не упоминается.

Мы писали о том, что главы МИД Венгрии и Украины планируют встретиться в Ужгороде в январе.

Напомним, что ранее Европарламент поддержал резолюцию с осуждением премьер-министра Венгрии за вето на выделение помощи Украине.

Также мы писали о том, что Венгрия может снять вето на помощь ЕС Украине, если финансирование будет пересматриваться ежегодно.