Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь пообещал заблокировать помощь ЕС Украине.

Как сообщает The Guardian, Орбан заявил об этом после своей встречи со словацким премьером Робертом Фицо.

По его словам, Венгрия будет выступать против помощи Киеву, если она будет выделяться из общего бюджета ЕС.

"Помощь Украине должна быть оказана так, чтобы не навредить бюджету ЕС", - заявил премьер-министр Венгрии.

"Выделять 50 миллиардов евро из бюджета ЕС на четыре года вперёд - это нарушение суверенитета и национальных интересов ЕС. Мы даже не знаем, что произойдёт через четверть года", - добавил Орбан.

Вместе с этим венгерский премьер предложил вариант решения этой проблемы, согласно которому средства для Украины будет выделять каждая страна Евросоюза отдельно в соответствии со своим ВВП. Он сообщил, что такой порядок поддержки Киева уже предложен ЕС.

Орбан считает, что всякий финансовый механизм для помощи Украине должен быть отделён от бюджета ЕС. А предложение Венгрии по созданию такого механизма базируется на формировании финансовых пакетов для нужд Киева на основе валовых национальных доходов отдельных стран Евросоюза.

"Если Брюссель примет это, то помощь Украине будет оказываться вне бюджета. Если нет, то я с сожалением остановлю этот процесс", - заявил премьер.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо поддержал Орбана в блокировании помощи Украине от ЕС.

Мы также сообщали, что Еврокомиссия предлагала Венгрии компромисс для разблокирования помощи Украине.