В Европарламенте собрали 120 необходимых подписей под петицией по поводу лишения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана права голоса в совете ЕС.

Об этом сообщил депутат Европарламента и инициатор петиции Петри Сарвамаа в соцсети X (ранее Twitter).

Отмечается, что предложение может быть рассмотрено в Европарламенте уже на следующей неделе.

Ситуацию с петицией прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Отметим, что решения Европарламента являются рекомендательными для совета ЕС. Для лишения Орбана права голоса в совете ЕС нужно единогласное согласие самого совета, включая голос Венгрии, что, естественно, нереально.

Крупные страны Евросоюза во главе с Германией уже давно продвигают идею отказа от принципа единогласности в принятии решений странами Евросоюза, но пока она не дошла до практической реализации", - пишет "Политика Страны".

Напомним, Венгрия ветировала выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро Украине.

После этого газета Financial Times сообщала, что в руководстве Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса в ЕС, чтобы преодолеть вето Будапешта на выделение помощи Украине.