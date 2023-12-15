Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана можно убедить поддержать финансирование Украины на сумму в размере 50 млрд евро.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает The Guardian.

По его словам, он также уверен, что в новом году Орбана удастся убедить принять пакет финансовой помощи Украине, поскольку его решение заблокировать его означало, что он также заблокировал новые средства для своей собственной страны, своих соседей и для миграционного пограничного контроля.

Макрон также добавил, что Орбан заявил европейским лидерам, что не будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, если Киев выполнит оставшиеся реформы, которые ему было предложено провести до марта следующего года.

"Если эти правила будут выполнены, и я задал ему этот вопрос, он сказал мне, что не будет блокировать, если это так. Если семь правил будут соблюдены, тогда вам нужно будет открыть дискуссии", – сказал Макрон.

В украинском МИД также уверены, что в январе удастся "дожать" Венгрию для утверждения 50 млрд евро помощи.

"Принципиально решение есть. Венгрию дожмут в начале января", – отметил спикер МИД Николенко.

Напомним, Венгрия ветировала выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро Украине.

Позже премьер Венгрии Виктор Орбан озвучил свое условие для поддержки пакета помощи Украине в 50 млрд евро. По его словам, Венгрия хочет получить от ЕС все 30 млрд евро для себя.