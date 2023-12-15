Анализируя вчерашние решения саммита лидеров Евросоюза американское издание The Washington Post пишет, что неспособность ЕС выделить Украине 50 миллиардов евро "подчеркнула раскол внутри союза 27 стран и возобновила вопросы о том, действительно ли союзники будут поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

Вчера в Брюсселе было принято решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС - а вот финансовую помощь ветировала Венгрия.

Издание напоминает, что такие переговоры могут длиться много лет.

"Несколько стран, в том числе Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания и Босния, уже много лет ведут переговоры о членстве. Турция подала заявку на вступление в 1987 году и теоретически остается кандидатом, хотя фактически отказалась от своего предложения", - пишет WP.

Тот факт, что Украина все еще находится в состоянии войны, "усложняет ситуацию". Кроме того существуют "большие разногласия" по поводу того, что это будет означать для ЕС.

"Если бы Украина присоединилась сегодня, она стала бы пятой по численности населения страной в ЕС. и с большим отрывом - самой бедной страной, что меняет баланс сил в блоке и разрушает его внутренний рынок. Многие считают, что ключевые институты необходимо будет переосмыслить, прежде чем Украина сможет присоединиться", - говорится в статье.

Ранее мы писали о том, что Евросовет одобрил начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

А также, что вице-премьер Стефанишина сообщила, когда начнутся переговоры о дальнейших шагах Украины для вступления в ЕС.

При этом мы писали, что Венгрия наложила вето на выделение Украине 50 млрд евро Евросоюзом.