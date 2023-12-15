Президент Украины Владимир Зеленский уже вернулся в Украину.

Ночью он выложил видео, записанное из Львова.

Он сказал, что была важная неделя. Состоялось много встреч, переговоров. Было много непубличной работы, как с друзьями, так и скептиками.

"Даже тогда, когда кто-то сомневается, мы убеждаем и боремся. Боритесь - поборете. Именно так это работает. Очень сильный результат и для Украины и для Европы. Еще один шаг для полноправного членства в ЕС", - сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что после этого шага будут и следующие, будет работа по интеграции и поздравил всех украинцев.

Также президент сказал, что было много пакетов военной помощи от европейских стран. В частности их готовят в Исландии, Дании, Финляндии, Швеции.

"Ожидаю, что Конгресс США в ближайшее время одобрит необходимое решение. Мы должны победить", - сказал президент.

Напомним, что вчера Евросовет одобрил начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

14 декабря Владимир Зеленский прибыл в Германию с необъявленным визитом.

Также мы писали о том, что в Висбадене Зеленский встретился с командованием армии США в Европе и Африке.

Война в Украине идет уже 660-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был сбит 41 "Шахед" - в основном в Одесской области. Днем РФ применила ракеты "Кинжал". Воздушные силы подтвердили удар по городу Староконстантинов Хмельницкой области. Также взрывы были слышны в Киеве. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Ближе к вечеру взрывы прозвучали и в Днепре

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