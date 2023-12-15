В пятницу, 15 декабря, в Украине идет 660-й день войны с Россией.
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15 декабря
08.25 В Херсоне и области за минувшие сутки от обстрелов рф один человек погиб, двое ранены.
08.15 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.
За прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений.
Всего враг нанес 4 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из рсзо.
Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив зенитную управляемую ракету С-300 и 14 "Шахедов". Были уничтожены все ударные дроны.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 15 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага восточнее Тернов Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.
На Марьинском направлении Силы обороны удерживают врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники успешно отразили 17 атак.
На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.
07.55 Общие боевые потери рф в Украине с 24 февраля 2022 года.
07.45 Владимир Зеленский уже вернулся в Украину. Ночью он выложил видео, записанное из Львова.
07.35 Воздушные силы вечером и ночью сбили все 14 беспилотников РФ.
Как сообщили Воздушные силы, "Шахиды" сбивали в Херсонской, Николаевской, Полтавской и Хмельницкой областях.