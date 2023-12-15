Вслед за тренажерными залами военкомы пошли в рейды по ресторанам.

Об этом сообщают телеграм-каналы.

Информация о визитах сотрудников ТЦК в рестораны в пятницу вечером поступили из Киева и Кривого Рога.

На одно видео из киевского ресторана "Веранда на Днепре" (он один из самых модных в столице) попал человек в форме с надписью "СБУ" на рукаве. Почему в раздаче повесток участвуют сотрудники СБУ, неизвестно.

По информации источника "Страны" в киевских бизнес-кругах, рейды правоохранителей в форме СБУ в сопровождении людей в камуфляже проходят ещё как минимум по четырём крупным столичным ресторанам, где полная пятничная посадка людей, забронированы залы для банкетов и празднуют дни рождения.

"Внезапно появляются человек 25-30, у всех начинают проверять документы. Это фактически началось со вчерашнего дня и является крайне тревожным сигналом в преддверии новогодних корпоративов, когда рестораны поднимают главную годовую выручку. Причину, намерения и последствия пока никто не объясняет", — говорит источник.

СБУ заявила, что ее сотрудники совместно с подразделениями МВД и Миграционной службы проводят в столице контрдиверсионные меры безопасности.

"В рамках проверок общественных заведений, которые проходят уже третий день подряд, проверяются лица, потенциально причастные к противоправной деятельности. В то же время представители ТЦК проводят проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила военного учета", — сказал источник "Страны" в СБУ.

Как рассказал "Стране" один из крупных киевских рестораторов, военкомы не могут зайти в рестораны без сотрудников СБУ.

"Сейчас они вручают повестки персоналу и гостям", - заявил ресторатор.

В инстаграмме выкладывают фото из киевского ресторана "Веранда на Днепре", куда пришли СБУ и военкомы.

Ранее мы не раз писали о рейдах военкомов по спортзалам в разных городах.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал выдачу повесток в тренажерных залах, упрекнув украинцев в том, что они "хотят жить в свободном государстве, но при этом не хотят вкладываться в защиту страны".