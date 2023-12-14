В сети появились фото рейда военкомов в одесский спортзал "Синерджи Фитнесс".

Соответствующие снимки опубликовали местные телеграм-каналы.

"Больше 30 человек снаружи стоят, и 30 человек завалились внутрь. Ловят всех мальчиков, даже 15-летних, и спрашивают возраст с документами", - пишут паблики.

Напомним, в Украине продолжаются рейды военкомов по тренажерным залам и спортклубам. На фоне этого в Одессе мужчины стали бесплатно отдавать свои абонементы в спортклубы.

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью россияне атаковали Киев зенитными ракетами комплекса С-400 и крылатыми ракетами "Искандер". Всего десять ракет - все они были сбиты. При этом есть последствия от падения обломков. Пострадали 53 человека, 20 из них в больнице. Основной урон получил Днепровский район. Там пострадала детская больница, где вылетели окна, а на территории образовалась воронка. Также под удар попал многоквартирный жилой дом, откуда эвакуировали людей. В Дарницком районе Киева горел частный жилой дом. Также несколько домов остались без света.

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