В сети появилась, как утверждается, слитая инструкция для персонала спортклуба Петра Порошенко "5-й элемент", как действовать в случае визита военкомов.

Согласно инструкции, дежурный администратор заведения должен сразу же написать в рабочий чат кодовую фразу: "Санитарный перерыв". А представителям ТЦК сказать следующее: "Фитнес-клуб является собственностью народного депутата! Право доступа в клуб имеют только его члены и сотрудники. Администрация клуба имеет право ограничить доступ к клубу другим лицам (в том числе правоохранителям) без судебного разрешения. Сейчас вы блокируете работу заведения. Это собственность народного депутата Украины, который помогает ВСУ. "5-й элемент" и его посетители также помогают ВСУ. Блокируя работу, вы блокируете помощь ВСУ! Прошу покинуть заведение!"

Если этот монолог не поможет, администратор обязан срочно позвонить нардепам, чьи контакты ему заранее предоставят.

Тем временем все работники клуба, подлежащие мобилизации, должны быстро покинуть территорию и спрятаться в техническом помещении. А для их замены на работу срочно явятся другие работники, не подлежащие мобилизации.

Если какого-либо сотрудника все-таки задержат, он должен не показывать документы и не общаться с военкомами и полицией, держаться под камерами и уведомить свое руководство.

На днях по сети гуляла похожая инструкция, правда, непонятно, в каком клубе ее распространяли.

Ранее мы рассказывали, что пользователи ТикТока начали массово снимать видео по теме рейдов ТЦК в спортзалы.