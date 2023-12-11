Пользователи украинского "ТикТок" начали массово снимать видео по теме рейдов ТЦК в спортзалы.

Так, например, один из авторов такого видео рассказал, что занимается в спортзале рано утром, потому что сотрудники ТЦК не приходят в такое время.

"Тренируюсь себе в 7 утра. Все люди: круто, какой мотивированный и работает над результатом. Реальность в моей голове: тренируюсь так рано, потому что в это время ТЦК точно не придет в зал".

"Когда кинул пить и решил купить абонемент в зал, но вместо него получил повестку от ТЦК".

Также телеграм-каналы публиковали подробную инструкцию, как утверждается, с алгоритмом действий в одном из спортклубов в случае, если в него придут военкомы.

В инструкции указаны кодовые слова, которые сигнализируют о прибытии военкомов, после чего всем сотрудникам-мужчинам призывного возраста предписывается скрыться, а их места должны занять коллеги-девушки.

Напомним, в течение последней недели военкомы устроили рейды по спортклубам в разных городах Украины.

В Закарпатском ТЦК прокомментировали их, заявив, что эта практика является законной - как и вручение в развлекательных и других заведениях.