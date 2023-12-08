Некоторые киевские спортзалы уже опустели после начала рейдов ТЦК с выдачей повесток посетителям.

Видео одного такого зала публикуют в соцсетях.

"Короче, такие дела: когда ТЦК всех напугал, все залы пустые. Все убежали, кроме меня", - говорит мужчина в кадре.

Между тем сегодня военкомы наведались в один из столичных клубов сети "Спортлайф". "Страна" выяснила, в какой именно: заведение на Позняках. Как сообщили "Стране" работники спортзала, сотрудники ТЦК уже покинули зал.

"Сегодня представители ТЦК были в нашем клубе, сейчас их уже нет. Можете приходить спокойно в зал и заниматься", — сказал администратор на линии.

Однако сотрудники "Спортлайфа" не могут гарантировать, что "облава" не повторится.

"Пока я гарантировать не могу, мы ещё сами не проинформированы", — отметил администратор.

Напомним, в последние дни в сети появляется много видео, как сотрудники ТЦК проводят рейды по тренажерным залам городов с вручением повесток.

В Закарпатском ТЦК прокомментировали их, заявив, что вручение повесток в тренажёрных залах является законным - как и в развлекательных и других заведениях.