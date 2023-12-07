В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не понимают, почему украинцы не хотят приходить к ним по повесткам.

Об этом заявила сотрудница Винницкого военкомата Оксана Янчак во время интервью телевизионщикам.

"Почему-то люди после получения повестки не приходят в ТЦК. Это самая большая проблема. Почему у них эти страхи, мы понять не можем. Почему нам сделали такой имидж, что ты прибываешь в ТЦК и тебя через два часа уже отправляют на передовую? Это все фейк, это неправда", - заявила сотрудница Винницкого ТЦК.

По словам Янчак, все призывники сначала обязательно проходят подготовку, а уже потом отправляются на фронт.

Между тем часто появляются свидетельства того, что в военкоматах людей удерживают незаконно и даже избивают, а на передовую отправляют без минимальной подготовки, причем включая мужчин с тяжелыми диагнозами.

Например, недавно в сети появилось видеообращение одессита, которого, по его словам, трое суток удерживали в военкомате без объяснений.

А во Львовской области военкомы в ТЦК избивали людей.