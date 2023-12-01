В сети появилось видео одессита, которого, по его словам, третьи сутки удерживают в военкомате без объяснений.

Ролик опубликовали одесские телеграм-каналы.

По словам мужчины, видео записано вчера, а его задержали 28 ноября.

"28.11 в 7 утра я был задержан на улице сотрудниками Одесского областного ТЦК и доставлен в ТЦК по адресу: город Одесса, улица Заньквецкая. С того момента меня принудительно удерживают в этом учреждении без пояснений. Меня принуждают проходить комиссию, но анализ на гепатит Б, которым я предположительно болею, брать отказываются", - сообщил одессит.

Мужчина попросил своего адвоката представлять его интересы, чтобы его освободили.

Ранее весной появилась серия видео о том, как одесских мужчин насильно удерживают в Суворовском районном военкомате города.

А в сентябре большой резонанс вызвало видео издевательств над человеком в военкомате в Старом Самборе на Львовщине. На видео человек в военной форме с пистолетом в руках избивал мужчину со словам: "за@башу на@уй", "ты не человек", "в багажник, поехали, закопаю и никто не найдет".