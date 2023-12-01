Народный депутат Артем Дмитрук назвал сотрудников ТЦК импотентами, которые кошмарят монастыри, но обходят стороной мошеннические колл-центры и казино.

Об этом он заявил в видеообращении, записанном в автомобиле.

"Представители ТЦК наведываются в монастыри и в монастырях кошмарят монахов и прихожан. У меня один вопрос: все эти импотенты ТЦК, у них не хватает смелости ходить по колл-центрам с рейдами, где находятся тысячи молодых людей-уклонистов? Не хватает у них смелости, у импотентов этих, пойти по точкам, по казино?" — задался вопросом Дмитрук.

Под колл-центрами имеются в виду мошеннические организации, которые занимаются обманом людей по телефону. Мы подробно рассказывали об этом бизнесе.

Между тем война в Украине идет уже 646-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ сбили 14 "Шахедов". Судя по всему, основное направление атаки - Хмельницкая область. Также был прилет в Одесской области, где дрон попал в неиспользовавшееся здание. Сильный ракетный удар был по Покровской громаде Донецкой области - пострадали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

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