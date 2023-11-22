Во Львове произошел очередной инцидент с работниками военкомата. Они затолкали мужчину в автомобиль, а у его спутницы выбили из рук телефон.

Об этом сообщают местные паблики и публикуют видео.

На видео видно перепалку пары с сотрудниками военкомата. После, которого мужчину затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. В этот момент его спутница пыталась снять на камеру номера машины, но человек в военной форме выбил из рук телефон.

Это произошло после момента, когда девушка одного из них ударила по лицу.

Ранее Львовская ОВА обязала военнообязанных на территории области показывать документы на улице сотрудникам ТЦК. А военкомов обязали проверять у людей документы, в том числе, приписное.

В документе говорится, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет на время военного действия должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы о прописке, а также военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Проверять их будут работники военкомата.

Война в Украине идет уже 637-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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