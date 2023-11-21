Львовская ОВА обязала военнообязанных на территории области показывать документы на улице сотрудникам ТЦК. А военкомов обязали проверять у людей документы, в том числе, приписное.

Об этом говорится в приказе руководителя аппарата Львовской ОВА Тараса Греня.

В документе говорится, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет на время военного действия должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы о прописке, а также военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Проверять их будут работники военкомата.

По словам Греня, за соблюдением этого требования должны следить правоохранительные органы.

Ранее Минюст сообщал, что сотрудники ТЦК и СП не имеют права проверять документы у гражданских и военнообязанных лиц. Это могут делать представители полиции, СБУ и тп.

Также спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин сообщил, что нельзя удерживать и избивать людей, которые отказываются брать повестку, нельзя забирать документы, телефон, заходить на частную территорию без полиции и оснований, останавливать транспорт.