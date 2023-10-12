В Минюсте пояснили, что сотрудники ТЦК не имеют права проверять документы у гражданских
Сотрудники ТЦК и СП не имеют права проверять документы у гражданских.
Об этом сообщает Минюст.
В Минюсте отметили, что работники ТЦК и СП не имеют права проверять документы у гражданских и военнообязанных лиц. Поэтому на практике они патрулируют вместе с представителями Нацполиции и вручают повестки мужчинам.
Делать это могут только представители:
– полиции;
– СБУ;
– Нацгвардии;
– Госпогранслужбы;
– миграционной службы;
– таможенной службы;
– ВСУ.
При этом вручить повестку могут где угодно.
Как сообщал спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, нельзя удерживать и избивать людей, которые отказываются брать повестку, нельзя забирать документы, телефон, заходить на частную территорию без полиции и оснований, останавливать транспорт.
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