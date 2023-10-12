Сотрудники ТЦК и СП не имеют права проверять документы у гражданских.

Об этом сообщает Минюст.

В Минюсте отметили, что работники ТЦК и СП не имеют права проверять документы у гражданских и военнообязанных лиц. Поэтому на практике они патрулируют вместе с представителями Нацполиции и вручают повестки мужчинам.

Делать это могут только представители:

– полиции;

– СБУ;

– Нацгвардии;

– Госпогранслужбы;

– миграционной службы;

– таможенной службы;

– ВСУ.

При этом вручить повестку могут где угодно.

Как сообщал спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, нельзя удерживать и избивать людей, которые отказываются брать повестку, нельзя забирать документы, телефон, заходить на частную территорию без полиции и оснований, останавливать транспорт.

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