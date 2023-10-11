В сети появилось видео, на котором военкомы Львова силой затаскивают мужчину в ТЦК на глазах у возмущенных свидетелей.

Видео публикуют местные Telegram-каналы.

"Как зеки действуете", - комментирует очевидец.

В сети сообщают, что мужчина приехал из Киева, его задержали в центре Львова. Ночью в ТЦК ему якобы провели медобследование. А к утру его уже доставили на полигон в Ровенской области.

Сам мужчина при этом говорил, что у него есть причины по здоровью быть ограничено или вообще не годным.

На видео появилась реакция Львовского ТЦК. Там сообщают, что начали проверку касательно инцидента, попавшего в соцсети и вызвавшего резонанс.

Напомним, ранее во Львове военкомы поздно вечером пытались провести жесткое задержание мужчины. Но при поддержке людей, которые подняли крик из соседних окон, он смог вырваться и убежать.

Также мы сообщали, что в сети опубликовали видео, как сообщается, из Тернопольского ТЦК, где избивают мобилизованных. На видео видно, как мужчины лежат на кроватях. Их избивают два работника военкомата, еще три человека на это смотрят.

Отметим, что представителям военкоматов запрещено удерживать и избивать людей, которые отказываются брать повестку. Также нельзя забирать у человека документы, телефон, заходить к нему на частную территорию без полиции и оснований, останавливать общественный транспорт и другие средства передвижения.