В сети появилось очередное видео инцидента мужчины призывного возраста с бригадой военкомов в Одессе.

Данную запись опубликовали одесские телеграм-каналы.

Видео было снято мужчиной, и начинается оно с того, что один из военкомов в тёмных очках пытается заслонить видеокамеру телефона чёрной папкой, видимо с бланками повесток. После неразборчивых угрожающих реплик он выбивает телефон из руки мужчины и устройство падает на тротуар камерой вверх, продолжая снимать.

"Я вас сейчас оболью кофе, п@д@р@ст, бл@ть," — говорит мужчина, наклоняясь за своим гаджетом.

При этом можно заметить, что в левой руке он держит бумажный стаканчик и, видимо, какой-то буклет. После этого следует фраза "вести себя надо нормально". При этом невозможно предположить, кому она принадлежит — гражданскому или кому-либо из людей в камуфляже.

Сразу после этого следует взаимный обмен нецензурной бранью.

"Нормальное, вообще, пацаны, общение; военные, бл@дь?" — кричит вслед уходящим военкомам мужчина.

После этого он догоняет работника ТЦК и полицейскую, сообщая, им что снимает конфликт на видео.

Ранее появилось видео как под Одессой перед пойманными уклонистами выступил священник, после чего их отправили в военкомат.

Мы также сообщали, как под Одессой мужчина сдал военкомам собственного зятя, который полгода прятался от мобилизации.