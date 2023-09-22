Сотрудников военкомата Старого Самбора Львовской области, которых обвиняют в издевательствах над мужчинами, выпустили под домашний арест на 60 дней.

Об этом сообщает ГБР.

Прокуратура просила отправить его в СИЗО, но суд удовлетворил ходатайство защиты и назначил круглосуточный домашний арест (без ношения электронного браслета) сроком на 60 дней.

ГБР задержало двух работников военкомата города Самбор во Львовской области, которые избивали мужчину. Сообщается, что его удержание в ТЦК было незаконным.

У главы Самборского ТЦК, где избивали и пытали мужчин, нашли недвижимость и активы не по средствам. Разница между стоимостью недвижимости и официальными доходами семьи составляет более 4,4 млн грн

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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