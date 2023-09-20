ГБР задержало двух сотрудников военкомата Самбора, которые избили незаконно удерживаемого мужчину
Государственное бюро расследований (ГБР) задержало двух работников военкомата города Самбор во Львовской области, которые избивали мужчину. Сообщается, что его удержание в ТЦК было незаконным.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел вчера, 19 сентября, в день публикации ролика. А удерживали мужчину в ТЦК с 12 сентября. Его морили голодом, избивали и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию и отправился в армию.
Задержаны заместитель начальника одного из отделов ТЦК и военнослужащий-водитель этого отдела. Именно водитель избивал мужчину и угрожал оружием, что попало на видео.
После инцидента ГБР открыло уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УК Украины).
Ранее мы рассказывали, что в Николаеве военкомы насильно увезли больного мужчину, сутки не поили и кошмарили 48 часов.
А недавно в Одессе военкомы угрожали гражданскому, что "стрельнут ему в ногу или даже зарежут" и стучали по его машине.