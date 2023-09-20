Государственное бюро расследований (ГБР) задержало двух работников военкомата города Самбор во Львовской области, которые избивали мужчину. Сообщается, что его удержание в ТЦК было незаконным.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вчера, 19 сентября, в день публикации ролика. А удерживали мужчину в ТЦК с 12 сентября. Его морили голодом, избивали и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию и отправился в армию.

Задержаны заместитель начальника одного из отделов ТЦК и военнослужащий-водитель этого отдела. Именно водитель избивал мужчину и угрожал оружием, что попало на видео.

После инцидента ГБР открыло уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УК Украины).

Ранее мы рассказывали, что в Николаеве военкомы насильно увезли больного мужчину, сутки не поили и кошмарили 48 часов.

А недавно в Одессе военкомы угрожали гражданскому, что "стрельнут ему в ногу или даже зарежут" и стучали по его машине.