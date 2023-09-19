Во Львовской области произошел очередной конфликт между гражданскими и военкомами.

СМИ публикуют видео, как сообщается, из Старосамборского районного ТЦК во Львовской области.

На видео мужчина в военной форме с пистолетом в руках избивает гражданского со словами: "За@башу на@уй", "ты не человек", "в багажник, поехали, закопаю и никто не найдет".

Второй военный пытается успокоить коллегу.

Однако тот потом переключается на другого мужчину со словами: "Ты тоже, с тобой что не так".

"Даже полиция, которая приедет, не будет искать", - говорит военный.

Причина конфликта неизвестна. По информации пабликов, жертвой избиения стал харьковчанин.

Также появилось видеообращение мужчины, которого избили в ТЦК города Самбор. Он говорит, что из Харькова, его уже шестые сутки удерживают в военкомате, забрали телефон.

На втором видео он уже весь в крови. Говорит, его избили, "махали стволом". Видимо, речь идет об избиении, которое попало на первое видео.

"Выручайте, убивают", - заявляет мужчина.

Накануне во Львове военкомы поздно вечером пытались провести жесткое задержание мужчины. Но при поддержке людей, которые подняли крик из соседних окон, гражданский смог вырваться и убежать. Военкомам же начали кричать, что они "хуже кац@пов", и другие бранные слова.

Также мы рассказывали, что в Киеве сотрудник военкомата во время раздачи повесток угрожал мужчине пистолетом.

А в Одессе работники военкомата угрожали гражданскому физической расправой. По словам очевидцев, военкомы кричали, а затем стучали по машине мужчины. В конце концов, один из военных угрожал стрельнуть собеседнику в ногу, или "даже зарезать", потому что он контуженный.