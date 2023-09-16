В сети появилось видео силового задержания молодого человека призывного возраста во Львовской области.

Кадры инцидента, снятые местными жителями, распространяют украинские телеграм-каналы.

Судя по видео, работники ТЦК взяли парня прямо на остановке общественного транспорта и силой повели в микроавтобус. На видео он вырывается и зовёт на помощь.

Пока это происходит, один из военкомов на повышенных тонах что-то говорит другим двум парням, которые стоят на остановке. В частности, слышно реплику: "Ты что хочешь? Ты что хочешь, бл@дь?"

Ранее появилось видео, как военкомы зашли на частную территорию и пытаются забрать военнообязанного прямо из постели. Сотрудники ТЦК стоят возле дивана в квартире мобилизуемого и в ответ на его просьбу предъявить документы, дающие им право на проникновение в частное жилище, требуют от призывника подтвердить, что он его владелец.

Мы также сообщали, что в Киеве военком во время раздачи повесток угрожал мужчине оружием. Полиция начала разбирательство.

Перед этим появилась видеозапись, на которой военкомы из Одессы угрожали гражданскому и стучали по его машине со словами: "В ногу стрельну или даже зарежу".