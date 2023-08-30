В Полтаве задержали блогера и фитнес-тренера Романа Заволоку, который систематически оскорблял и пытался унизить военных.

Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".

Вечером 29 августа на улице Соборности вблизи заведения "Дом кофе" правоохранители задержали 27-летнего Instagram-блогера Романа Заволоку.

Судя по фотографии, полтавчанин сопротивлялся и получил травмы. По данным "Полтавщины", это было совместное задержание спецподразделения полиции "КОРД" и СБУ.

В своем блоге Заволока комментирует покосы травы, работу коммунальщиков, коррупционные истории, решения власти и т.д.

Блогер сам подходил к работникам ТЦК на улице и оскорблял их. А 26 августа между Солнечным и Петровским парком Заволока со своим товарищем оскорблял военного.

Мужчины подтрунивали над дрожащими руками военного, хотя тот объяснил, что тремор у него от контузии. В конце разговора Заволока плюнул в военного.

Напомним, мы публиковали видео этого конфликта. В ближайшее время ему будут избирать меру пресечения.

СБУ подтверждает задержание в Полтаве блогера. Заявлено, что он является "ярым поклонником кремлевских нарративов".

В частности, в ходе этого конфликта он, по данным СБУ, "обвинил украинских защитников в том, что они якобы виноваты в решении РФ развязать войну против Украины и "убивают людей за деньги".

После инцидента он пытался скрыться от силовиков, но его нашли и задержали.

Подозрение пока не вручено.

Ранее мы писали, что СБУ задержала львовского блогера Марьяна Чаву, который на видео оскорблял военкомов, выписывавших повестки.

Также мы рассказывали, что киевского блогера Черкезова после пранка над вээсушником избили 8 человек и заставили собирать на пикап военным.