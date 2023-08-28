В Полтаве произошел публичный конфликт местного фитнес-тренера и военного.

Видео инцидента публикуют телеграм-каналы.

Понять причину ссоры по отрывку диалога сложно, но она сопровождалась оскорблениями в адрес военного и закончилась плевком в его сторону.

Судя по всему, разговор шел о вручении повестки.

"Я после контузии", - заявляет военный в ролике, которого сопровождает группа других людей в форме ВСУ.

"Ты, дурак, сам попался на крючок. Бабки взял, сидишь теперь, пацанов кошмаришь", - отвечает ему фитнес-тренер.

"Я бабки не брал, я пошел добровольцем", - заверяет военный.

Дискуссия обильно перемежается матом.

В Украине очень часто возникают конфликты военкомов с гражданскими лицами, которые попадают на видео. Так, во Львове в июле представители военкомата избили мужчину в штатском. Военные остановили мужчину для уточнения данных, а тот начал с ними словесную перепалку, которая переросла в драку.

А зимой в Одессе военкомы брызнули в лицо мужчине газом и пытались увезти его с собой. На кадрах мужчина в гражданской одежде на повышенных тонах говорит военным: "Я не поеду с вами! Вы меня уже пытаете прилюдно, вы брызнули мне в лицо газовым баллоном".