На Закарпатье был при загадочных обстоятельствах убит сотрудник военкомата. Ему проломили голову.

Об этом сообщают местные СМИ.

Едва живого сержанта Василия Стецо нашли несколько дней назад недалеко от военного полигона с травмой головы. По данным "Укринформа", мужчина умер по дороге в больницу.

Полиция открыла дело по статье 115 - умышленное убийство.

Стецо - учитель физкультуры из Перечина, который после начала войны поступил на работу в Ужгородский районный ТЦК.

На странице военкомата уже опубликовали соболезнования своему коллеге.

Ранее сообщалось, что во Львовской области заместитель командира воинской части заставлял солдат строить себе двухэтажную виллу. Также мужчина наладил на территории военного городка работу подпольного магазина, которым руководила его жена. В нем продавали продукты, которые государство бесплатно поставляло в часть.

Война в Украине идет уже 550-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 августа 2023 года в онлайне.

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