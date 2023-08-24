Государственное бюро расследований (ГБР) задержало заместителя командира военной части во Львовской области, который использовал солдат для строительства своего дома.

Об этом сообщает сайт ведомства.

Строительство его двухэтажной виллы продолжалось с середины июля. На нем были задействованы семь военнослужащих.

Также, по данным следствия, мужчина наладил на территории военного городка работу подпольного магазина, которым руководила его жена. В нем продавали продукты, которые государство бесплатно поставляло в часть.

Заместителя командира подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч. 5 ст. 426-1). Предусмотренное статьей наказание – лишение свободы сроком до 12 лет.

Ранее мы рассказывали, что в Закарпатской области военный комиссар заставлял солдат строить ему дом. По данным следствия, с начала марта 2023 года по приказу начальника отдела Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки военные вместо службы занимались строительными работами на его участке.

В начале августа суд отправил военкома под стражу с залогом 805 тысяч гривен.