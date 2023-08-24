На Львовщине заместитель командира воинской части заставлял солдат строить себе дом и вел подпольную торговлю
Государственное бюро расследований (ГБР) задержало заместителя командира военной части во Львовской области, который использовал солдат для строительства своего дома.
Об этом сообщает сайт ведомства.
Строительство его двухэтажной виллы продолжалось с середины июля. На нем были задействованы семь военнослужащих.
Также, по данным следствия, мужчина наладил на территории военного городка работу подпольного магазина, которым руководила его жена. В нем продавали продукты, которые государство бесплатно поставляло в часть.
Заместителя командира подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч. 5 ст. 426-1). Предусмотренное статьей наказание – лишение свободы сроком до 12 лет.
Ранее мы рассказывали, что в Закарпатской области военный комиссар заставлял солдат строить ему дом. По данным следствия, с начала марта 2023 года по приказу начальника отдела Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки военные вместо службы занимались строительными работами на его участке.
В начале августа суд отправил военкома под стражу с залогом 805 тысяч гривен.