В воскресенье, 27 августа, в Украине продолжается 550-й день войны с Россией.

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27 августа: последние новости

07:50 Сегодня ночью во время ракетной атаки в Киевской области силами ПВО были уничтожены вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Очередная ракетная атака противника. Предварительно сегодня ночью, из района Каспийского моря, из самолетов стратегической авиации Ту-95МС рашисты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО", - рассказал Попко.

По данным на данный момент, в Киеве без жертв и разрушений.

07:40 В Черкасской области во время воздушной тревоги сегодня ночью работала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Повышенная опасность. В области работает ПВО", - написал он.