Анализируем итоги 550-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении.

ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - село к югу от Работино, как сообщил спикер сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

По его словам, россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтоб остановить продвижение ВСУ. Кроме этого движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

Российские паблики подтверждают наступательные действия ВСУ в направлении Новопрокоповки. Но пишут, что идут они не из Работино, а с позиции восточнее его, как бы обходя село. Само Работино, по данным части военных телеграм-каналов РФ, российская армия уже покинула, нанося по украинским войскам в селе постоянные артиллерийские и авиаудары. Часть каналов пишут, что россияне на юге села позиции все ещё удерживают.

Работино и Новопрокоповка - села на пути к Токмаку. Этот крупный транспортный узел считается главной тактической целью наступления ВСУ на данном направлении. В случае его взятия украинская армия получит возможность наносить удары по главной дороге снабжения российских войск на юге Украины, которая идет через Мелитополь.

От Работино до Токмака около 25 километров. А от Новопрокоповки - 20. Для сравнения - с начала наступления в районе Работино (то есть с 8 июня), ВСУ на данном участке прошли 5-7 километров. При этом, как ранее заявляли военные эксперты, между Работино и Токмаком находятся мощные оборонительные линии россиян. Таким образом, смогут или нет украинские войска дойти до Токмака в ближайшее время зависит от ответа на вопрос - есть или нет у РФ резервы, чтоб обеспечить здесь не менее плотную оборону, чем была в районе Работино.

Кроме того, проблемой для ВСУ является сравнительно узкая зона продвижения в районе Работино. Без ее расширения дальнейшее наступление в сторону Токмака будет под угрозой из-за возможности россиян атаковать коммуникации украинских войск с флангов.

О сложностях с наступлением вглубь российских линий обороны свидетельствует и пример расположенного к западу от Работино села Пятихатки. О его освобождении Украина заявила 18 июня, но с тех пор украинские войска там практически не продвинулось.

Еще один напряженный участок фронта - Лимано-Купянское направление. Российская армия сосредоточила там 110 тысяч военных, сообщил представитель Восточной группировки украинских войск Илья Евлаш.

"Если мы будем сегментировать, например, по Купянскому направлению, то там находится 45 тысяч, а на Лиманском — 48 тысяч российских оккупационных войск", — заявил Евлаш.

Ранее глава Сухопутных войск Александр Сырский заявил, что россияне наращивают войска на этом участке и дал понять, что нужно усиливать там оборону. Комментируя его слова, New York Times пишет, что генерал "нарушил рекомендации Пентагона" сосредоточить силы для наступления на юге, когда призвал принять дополнительные меры для защиты Купянска.

Газета указывает, что недавние заявления Сырского переброске российских подкреплений в этот район "не имеют независимых подтверждений". Также издание сомневается, что цель россиян - захват Купянска, как об этом недавно заявляло украинское командование.

"Маловероятно, что российские войска попытаются вернуть город, поскольку это поставит их в положение, в котором они находились до отступления из Херсона, когда город приходилось удерживать с рекой за спиной и с ограниченными путями снабжения.

Вместо этого российские войска могли бы попытаться продвинуться к реке Оскол, которая течет с севера на юг, а затем использовать водный путь в качестве естественного барьера против дальнейших атак Украины", - говорится в статье.

Отметим, что часть Купянска лежит как раз на левом берегу Оскола.

"По мнению Пентагона, Киеву следовало сосредоточить на одном участке линии фронта чрезмерное количество сил для попытки прорыва. Вместо этого украинское командование попыталось разделить войска и огневую мощь так, чтобы оно считалось как можно более справедливым и равным между востоком и югом", - пишет издание.

Ранее NYT сообщала, что США требуют от Украины сместить усилия на юг и прорвать оборону россиян в Запорожской области. А позже Wall Street Journal написал, что ВСУ вняли этим рекомендациям и усилили нажим на юге.

Аналогичную информацию опубликовал вчера The Guardian. По его данным, командование НАТО провело секретное совещание с главкомом Валерием Залужным на польской границе. Это произошло 12 дней назад. Целью военного совета была перезагрузка военной стратегии Украины ввиду отсутствия значимого прогресса в контрнаступлении.

"Главным вопросом повестки дня было то, что делать с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму и долгосрочная стратегия, поскольку война неизбежна. приближается к 2024 году", - говорится в статье.

Британское издание пишет, что на встрече присутствовал не только главком НАТО Каволи, но и глава генштаба Британии Радакин, которые становится "все более важным игроком" в ходе нынешних операций в Украине.

В результате обсуждений стратегия ВСУ изменилась. "Я думаю, вы можете видеть, что они концентрируются на Запорожском фронте", - сказал один из инсайдеров.

Но теперь, как видим, американские СМИ снова выражают беспокойство тем, что украинское командование пытается перенести внимание на Купянское направление. При этом они подвергают скепсису российские планы захватить Купянск.

Ракетный удар по Украине и налет на Курск

Ночью по Украине наносился ракетный удар. ВСУ заявили, что сбили четыре крылатых ракеты Х-101/Х-55/Х-555 - при запущенных восьми. Но о падении остальных ничего неизвестно, поэтому командование предполагает, что они были "ошибочные".

Минобороны РФ при этом утверждает, что был поражен военный аэродром под Пинчуками в Киевской области. Украина этого не подтверждала. В то же время власти Киевской области сообщали о падении обломков и повреждении десяти частных домов.

Повреждены также две машины и ангар для хранения сельхозтехники.

Также ночью был налет на российскую территорию.

В Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом, сообщил российский губернатор Роман Старовойт. На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в здании соседнего вуза.

Минобороны РФ заявило после этого о сбитии двух дронов в Курской и Брянской областях. В то же время украинские СМИ утверждают, что налет был на самом деле гораздо масштабнее - 16 беспилотников ударили по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также были повреждены радары комплекса С-300 и два "Панциря".

Заявляется, что только три дрона были сбиты. Но Россия всего этого не подтверждала.

На Западе, анализируя атаки беспилотников на РФ, считают, что они рассчитаны на поднятие боевого духа украинцев. Об этом пишет New York Times со ссылкой на оценки властей США.

"Эта тактика призвана продемонстрировать украинской общественности, что Киев все еще может нанести ответный удар, особенно с учетом того, что контрнаступление против укрепившихся российских войск продвигается медленно", - говорится в статье "Удары украинских дронов по России - послание для собственного народа".

"Не добившись заметного прогресса на поле боя, Украина активизировала атаки беспилотников в Крыму, нанося удары через границу и вглубь России", - пишет издание.

По словам американских чиновников, хотя дроны недавно и уничтожили бомбардировщик, "они не нанесли существенного ущерба общей военной мощи России".

Издание отмечает, что большинство украинских атак беспилотников не влекут за собой жертвы. Газета предполагает, то это попытка гарантировать, "что атаки не повлекут за собой эскалацию атак со стороны России".

При этом атаки украинских дронов для России вызывают двоякий эффект. Они с одной стороны "усилили поддержку войны в некоторых частях России" и антиукраинские настроения. Но также они могли "подорвать веру в правительство, по крайней мере, в элитных кругах".

Еще одна новость, прогремевшая в тылу - в Украине во время учебных полетов погибли три высокопрофессиональных военных летчика. Это произошло после столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 над Житомирской областью.

Погибли Андрей Пильщиков с позывным "Джус" (его называли одним из прообразов "призрака Киева), а также майоры Вячеслав Минка и Сергей Проказин. Все они служили в 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр".

Военные перспективы

Вчера власти Украины подтвердили, что в стране будет проводиться дополнительная мобилизация.

"Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за те пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля 2022 года", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, "мобилизация происходит спокойно и те объемы, которые нужны для наших Вооруженных Сил, никогда не пересекали ту отметку. Более того, мы ни на один месяц не выходили на те показатели, которые утверждали. Военные призывают ровно столько, сколько им нужно для выполнения задач", - добавил он.

В то же время на днях Владимир Зеленский заявил, что военные попросили усилить мобилизацию.

Напомним, в Украине сейчас усилилась борьба с выдачей справок о непригодности к военной службе, идут аресты военкомов и глав медкомиссий. Западные СМИ пишут о том, что связано это с нехваткой личного состава на фронте. А также с необходимость. подготовки резервов для вероятной будущей кампании 2024 года.

При этом на Западе, судя по тональности СМИ, отдают себе отчет, что в Украине все меньше мотивированных добровольцев, и мобилизация сейчас будет идти главным образом принудительная.

Частично это подтверждается и информационной кампанией от Минобороны, которая агитирует приходить в военкоматы, "вопреки страху" (то есть, направлена эта социальная реклама на тех, кто боится мобилизации, а не на готовых воевать).

Вопрос в том, какой выхлоп все эти мероприятия дадут. Что до коррупции - "Страна" уже публиковала мнения работников системы ТЦК о том, что при устойчивом спросе со стороны населения давать взятки уничтожить этот "рынок" будет едва ли просто.

Второй вопрос - очевидно, что центр системы продажи справок коренится не в самих ТЦК, а в управляющих ими структурах Минобороны и Генштаба, без ведома которых такая обширная "коммерция" функционировать не могла. Но на высшем уровне никаких разоблачений следственные органы не ведут. Поэтому говорить о радикальной смене всей системы военного призыва пока не приходится.

Другое дело, что ежедневные разоблачения военкомов и военных медиков показывают, что украинская власть готова отмобилизовать новые резервы. И это выглядит как аргумент для продолжения военной поддержки Запада, который оказался в неопределенной ситуации - после того, как текущее контрнаступление оказалось не столь быстрым и успешным, как ожидалось.

Сейчас многие эксперты уже говорят о том, что наиболее реалистичная программа нынешней кампании на юге - постараться выйти к Токмаку и поставить под огневой контроль дорогу на Крым, о чем мы уже писали выше. А "главную работу" - выход к Азовскому морю и взятие Мелитополя - ВСУ, как считается, могут попытаться доделать уже в следующем году.

В этом контексте и обсуждаются обещанные Западом к следующему лету истребители F-16.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, какие преимущества даст ВСУ этот самолет. По его словами, Украине дают предпоследнюю версию, у которой есть противокорабельные ракеты, летящие на 220 километров.

"Они их тоже передают. Они в пакете помощи объявлены Голландией. Это значит, что мы сможем топить корабли прямо в Севастополе, прямо на рейде. И вообще мы закрываем западную часть Черного моря", - говорит бывший советник Банковой.

При этом, по его словам, российские Су-35 "видят дальше и стреляют дальше", чем F-16. Также он говорит, что у американского истребителя "слабенький радар". Но в случае поставок определенного типа ракет, российская авиация будет отодвинута от зоны своего действия в Украине примерно на 100 километров, считает Арестович.

Также он говорит, что с F-16 будут более эффективно действовать антирадиолокационные ракеты Harm, которые сейчас "кустарно прикручены" к украинским самолетам. Также с американских истребителей можно будет применять высокоточные GBU-бомбы с дальностью действия 70 километров.

Кроме того у F-16 будет связь с другими средствами наведения, такими как спутники.

Основным преимуществом, которое получат ВСУ, будет борьба с российскими самолетами, которые бросают управляемые бомбы и с вертолетами, которые стали крупной проблемой для ВСУ на юге.

По его словам, сейчас управлению F-16 обучается 70 летчиков, ожидается, что передадут 60-70 самолетов.

При этом вопрос, которого Арестович не коснулся - получит ли Украина разрешение от США и других союзников использовать самолеты по территории РФ и Крыма.

Множество авиаударов - например, управляемыми бомбами - россияне наносят, не пересекая украинской границы. Если по ним начнут бить из F-16, это будет нарушение одного из официально высказанных Западом табу - применять западное оружие по российской территории.

Пригожин официально мертв. Что дальше?

Сегодня Следственный комитет РФ официально подтвердил гибель Пригожина и Уткина в авиакатастрофе 23 августа. Проведение молекулярно-генетических экспертиз по этому поводу завершено.

"По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе", - сообщили в СК. В списке значились Пригожин и Уткин.

Близкие к ЧВК "Вагнер" телеграм-каналы, пишут, что сейчас минобороны РФ активно пытается взять остатки ЧВК под свой контроль. Курирует этот процесс заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

"Вагнеровцам" предлагается перейти под крыло МО РФ либо в составе нового добровольческого корпуса, либо присоединиться к подконтрольному минобороны ЧВК "Редут" (где уже служит бывший исполнительный директор ЧВК "Вагнер" Трошев).

Также, как пишут телеграм-каналы, идет активное выдавливание "вагнеровцев" из Сирии и стран Африки. Министерство обороны Сирии уже предписало их сдать все оружие и покинуть территорию страны до 20 сентября.

"Вагнеровцев" в Африке хотят перевести под контроль МО РФ, а в случае отказа им будет приказано разоружиться и покинуть страны дислокации.

О том, какова судьба ждёт "вагнеровцев" после смерти Пригожина и Уткина, а также почему побудить их вернуться на службу государству будет непросто, мы подробно анализировали здесь.

Также активно обсуждается вопрос, как ситуация с гибелью Пригожина отразится на внутриполитической ситуации в РФ.

Вероятно, Путин теперь укрепил свои позиции среди российской элиты, считает экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Он (президент РФ - Ред.) укрепился после падения самолета. Независимо от того, кто его сбил, все равно все будут думать на Путина. Укрепился среди элиты. Потому что прощение (Пригожина - Ред.) в глазах элиты было слабостью. Я просто знаю генералов, которые говорили: "А что, так можно было? Это же военная измена". И я знаю гражданских чиновников, которые говорили: "я не понимаю, почему он так делает (прощает мятеж Пригожину - Ред.)".

Сейчас все сомнения сняты, и если даже это марсиане его забрали, все будут думать на Путина", - заявил Венедиктов, признанный в России "иноагентом".

Венедиктов также сказал со ссылкой на "вагнеровцев", что на встрече с ними в Кремле Путин заявил, что Пригожин их обманывал, когда говорил, что начал мятеж по команде президента.