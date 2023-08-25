Призывникам упростят подачу документов в ВВК. Фото: armyinform.com.ua

На фоне массовых обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях (ВВК) Кабинет министров решил запустить в Украине электронный документооборот прохождения ВВК.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

По данным ведомства, для запуска нововведения утвержден порядок обмена документами военнослужащих между воинскими частями, медучреждениями и военкоматами.

Это должно упростить военным оформление отпусков и увольнений. Им больше не придется носить бумаги между ведомствами.

В электронную форму будут перенесены следующие документы: 

  • именные списки военнослужащих, которые находятся на лечении в учреждениях здравоохранения;
  • постановления ВВК в виде свидетельства о болезни или справки;
  • справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
  • выписки из медицинской карты;
  • рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или освобождения от военной службы по состоянию здоровья;
  • выдержки из приказов воинской части.

В Украине введут электронный документооборот для прохождения ВВК

Мы рассказывали об ужесточении проверок членов ВВК в связи с выдачей ими поддельных справок уклонистам от мобилизации. Так, сегодня главе военно-врачебной комиссии Подольского военкомата в Киеве сообщили о подозрении в подделке справок для выезда призывников за границу.

А недавно в Полтавской области поймали военного врача на вымогательстве взятки с непригодного к службе.

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