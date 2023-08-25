В Украине введут электронный документооборот прохождения военно-врачебных комиссий. Что изменится
На фоне массовых обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях (ВВК) Кабинет министров решил запустить в Украине электронный документооборот прохождения ВВК.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
По данным ведомства, для запуска нововведения утвержден порядок обмена документами военнослужащих между воинскими частями, медучреждениями и военкоматами.
Это должно упростить военным оформление отпусков и увольнений. Им больше не придется носить бумаги между ведомствами.
В электронную форму будут перенесены следующие документы:
- именные списки военнослужащих, которые находятся на лечении в учреждениях здравоохранения;
- постановления ВВК в виде свидетельства о болезни или справки;
- справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
- выписки из медицинской карты;
- рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или освобождения от военной службы по состоянию здоровья;
- выдержки из приказов воинской части.
Мы рассказывали об ужесточении проверок членов ВВК в связи с выдачей ими поддельных справок уклонистам от мобилизации. Так, сегодня главе военно-врачебной комиссии Подольского военкомата в Киеве сообщили о подозрении в подделке справок для выезда призывников за границу.
А недавно в Полтавской области поймали военного врача на вымогательстве взятки с непригодного к службе.