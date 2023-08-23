В августе без какого-либо объявления прекратились популярные совместные YouTube-эфиры Марка Фейгина с экс-советником Офиса президента Алексеем Арестовичем.

Марк Фейгин объяснил расставание "творческим отпуском". Арестович ушел от вопросов.

В сети распространилась информация о якобы конфликте между двумя блогерами после чего они перестали друг друга интервьюировать.

Как сообщили "Стране" источники в медийных кругах, конфликт возник из-за монетизации видео в YouTube.

"Фейгин обнаружил, что монетизация их совместных эфиров на его канале меньше, чем у Арестовича. Он кинул ему предъяву. Более того, после этой предъявы на канал Арестовича, где он также публиковал свои видео интервью с Фейгиным, начали бросать жалобы якобы за нарушение авторских прав. Арестович тоже кинул за это предъяву Фейгину. Они после этого поговорили и разрулили конфликт, но осадочек остался", - рассказал источник.

Отметим, что Арестович уже ведет новый "военный дневник" с Юрием Романенко и Николаем Фельдманом. Так, в одной из программ он заявил, что не считает "адекватными" усилия ВСУ под Бахмутом. По его словам, вместо того, чтобы бросить 3-5 бригад на юг, мы бодаемся за груду щебенки, в которую превратился Бахмут.

Также мы сообщали, что на Арестовича написали заявление в СБУ за фразу про "расчеловечивание россиян".