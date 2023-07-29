Бывший советник Банковой Алексей Арестович, который в июле дал новый прогноз о продолжительности войны, пришел на один из эфиров с заклеенным левым глазом. В таком виде он предстал на стриме политолога Юрия Романенко.

Что произошло с глазом, Арестович не пояснил.

Как сообщил источник "Страны" в окружении Алексея Арестовича, повязка на его левом глазу является результатом недавней операции.

"В драке он не участвовал, повода для домыслов нет", - сказал собеседник "Страны".

Напомним, ранее Арестович заявил, что Украина хочет блокировать Крым и начать переговоры.

Война в Украине идет уже 521-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера Россия нанесла ракетный удар по Днепру, повреждения получили многоэтажка, жилые дома и здание СБУ. 9 пострадавших, среди них двое детей. Украинское командование заявило об освобождении Старомайорского. Вчера на территории РФ произошло несколько взрывов.

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