На бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича написали заявление в СБУ за фразу про "расчеловечивание россиян" как большую ошибку Украины.

"Главное, что мы сделали, это когда позволили себе расчеловечить россиян. Это главная наша ошибка. Мы дали среднему мобилизованному россиянину отличную мотивацию воевать", - сказал Арестович.

Пользователь Твиттера Александр Нотевский увидел в этом высказывании статью 436-2 уголовного кодекса: оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ.

Он опубликовал заявление, которое отправил в СБУ, с просьбой провести расследование и дать правовую квалификацию словам Арестовича, потому что их, по его мнению, можно трактовать таким образом, что у мобилизованных россиян есть оправдание для участия в войне против Украины.

СБУ этого пока не комментировала.

Ранее Арестович заявил о дефиците оружия и техники во многих бригадах ВСУ.

Также он допустил возможность оставить пятую часть Украины под захватом России для вступления в НАТО.

Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.

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