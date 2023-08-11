Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович назвал ошибкой Украины политику по "расчеловечиванию" россиян и внедрению украинского национализма.

"Это главная наша ошибка. Сначала мы держались, а потом с удовольствием окунулись в это все", - заявил он в интервью журналистке Юлии Латыниной.

"Мы дали среднему мобилизованному россиянину, которые сейчас составляют костяк армии, отличную мотивацию воевать. Ему всегда есть что объяснить, за что он воюет. Мы дали ему повод для мести. "Меня считают животным, мою жену считают животным, нас считают рабами, маньяками и так далее. И что с вами делать после этого?" - приводит бывший советник Офиса президента гипотетические рассуждения россиян.

По его словам, украинский госаппарат "негласно поддерживает" такую идеологическую политику.

Также Арестович заявил, что "украинский национализм есть производное от российского империализма" и назвал оба явления "сиамскими близнецами".

"У них одна и та же картина мира, один и тот же словарь, одна и та же логика, и друг без друга они не могут существовать", - добавил бывший советник Банковой.

По его мнению, с лета прошлого года украинский национализм получил "главный голос в повестке" и стал доминирующей идеологией, и это "главная глупость в этой войне". Арестович считает, что Западу не нужно в составе НАТО и ЕС "ультра-шовинистическое государство, накаченное американским оружием".

"Американцы задают много вопросов нелицеприятных", - добавил он.

Также, говоря о целях войны, Арестович заявил, что "мы не в состоянии выйти на цели 1991 года при нынешнем состоянии экономики, государственного управления и западной помощи".

Ранее, говоря о расчеловечивании, Арестович осудил шутки над гибелью убитого акулой россиянина.

Также недавно Арестович раскритиковал призывы к дискриминации русскоязычных граждан Украины. По его словам, Киев остается русскоязычным городом и русского языка в нем становится даже больше.