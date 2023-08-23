Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что не считает "адекватными" усилия ВСУ под Бахмутом.

Об этом он сообщил в эфире нового дневника войны с Юрием Романенко и Николаем Фельдманом.

"Я считаю, что там надо становиться в плотную оборону, а часть сил перебрасывать на юг для решения главных задач. Потому что взятие Бахмута ничего не дает. Перерезание же сухопутного коридора на юге фактически отбрасывает всю ситуацию по состоянию на 24 февраля и означает проигрыш России в войне, даже несмотря на удержание оставшейся территории.

Но вместо того, чтобы бросить 3-5 бригад на юг, мы бодаемся за груду щебенки, в которую превратился Бахмут", - заявил Арестович.

Напомним, ранее западные СМИ писали, что американские военные дали совет Залужному сконцентрировать силы на южном фронте, снизив активность на других направлениях.

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил о продвижении Сил обороны в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село находится южнее Работино, в которое накануне вошли украинские бойцы (но там на данный момент идут бои, поскольку россияне укрепились в южной части села).

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