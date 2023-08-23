Генштаб ВСУ сообщает о продвижении Сил обороны в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба.

Это село находится южнее Работино, в которое накануне вошли украинские бойцы (но там на данный момент идут бои, поскольку россияне укрепились в южной части села).

Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Двигаясь в ее направлении, ВСУ пытаются обойти Работино с востока.

Напомним, что вчера было опубликовано видео, как ВСУ вошли в Работино и эвакуируют местных жителей на БМП "Брэдли".

Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.

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