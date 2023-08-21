В Минобороны сообщили о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении
Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении.
Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
То есть, между Работино и Вербовым. Российские военные телеграм-каналы ранее также писали о том, что украинские силы продвинулись на этом участке.
По словам замминистра, РФ пытается вернуть утраченные позиции восточнее Работино, но безуспешно.
Также она заявляет о продвижении ВСУ южнее Малой Токмачки под Ореховым. Это также направление на Вербовое.
Что касается ситуации в самом Работино, то Маляр заявила без подробностей, что там "продолжается плановая боевая работа".
Напомним, ранее о продвижении в Работино сообщали украинские и часть российских военных телеграм-каналов. Они писали, что ВСУ продвигаются на юг села. Другие же российские паблики, а также представители российской "администрации" утверждают, что украинские войска пока штурмуют только северные окраины, а большая часть села остаётся под контролем РФ.
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