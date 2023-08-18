В Украине продолжается война с РФ. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

Украинские военные Telegram-каналы пишут о занятии ВСУ северной части села Работино на Запорожском направлении. 

Бои за село идут ещё с начала июня. На него приходится основной удар украинского контрнаступления, направленный на Токмак и Мелитополь (до которого от Работино 75 километров). 

"Ситуация продолжает быть динамичной, ведутся активные боевые действия", - пишет паблик Deep State.

Российские военные паблики еще вчера подтверждали появление ВСУ на северных окраинах Работино. Сегодня с утра они пишут о том же. В то же время один из представителей российской "администрации" Запорожской области Владимир Рогов отрицает заход ВСУ в Работино, утверждая, что бои идут на подступах к селу, а не внутри его. 

Напомним, что западные СМИ пишут о введении в бой под Работино ключевых резервов ВСУ - бригад, вооруженных "Мардерами", "Челленджерами" и "Страйкерами". 

При этом газета The Washington Post сегодня написала, что ВСУ вряд ли в этом году достигнут ключевой цели контрнаступления - Мелитополя.

Подробнее о развитии ситуации на южном фронте мы писали в отдельном материале.

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