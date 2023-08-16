ВСУ освободили село Работино на ореховском направлении под Запорожьем. Сделать это удалось с помощью немецких БМП Marder. Судя по опубликованным видео, Украина впервые ввела их в бой.

Об этом заявляет военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

В то же время ни украинские, ни российские источники освобождение Работино не подтверждают. Официально в сводках украинского командования об этом не упоминается.

Нардеп Юрий Мысягин накануне заявил, что ВСУ отбили часть Работино.

А российские военные паблики утверждают, что село остаётся под контролем РФ, хотя и лобавляют, что в его районе в последние дни идут тяжелые бои, а в сам населенный пункт время от времени заходят украинские ДРГ.

Село Работино находится на переднем крае обороны РФ в Запорожской области по дороге на Токмак, который считается одной из целей украинского наступления на данном направлении. ВСУ вели штурмовые действия около Работино с начала июня.

По данным западных СМИ, сейчас Украина бросила в бой одну из последних резервных бригад, подготовленную для текущего наступления на юге.

Подробнее о развитии ситуации на южном фронте мы писали в отдельном материале.