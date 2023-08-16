Замминистра обороны Анна Маляр заявила об освобождении села Урожайное на Времьевском выступе.

Об этом она написала в телеграм-канале.

По ее словам, украинские войска закрепляются на достигнутых рубежах.

Бои за село шли с 27 июля, с тех пор как ВСУ вошли в соседнее Старомайорское.

Российские подразделения заявляли еще вчера, что отступили из Урожайного. Также несколько дней назад в РФ говорили о вероятной потере Урожайного на Времьевском выступе и что это только "вопрос времени".

Напомним, вчера военный эксперт Bild сообщил, что россияне контратакуют в Урожайном.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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