Российские военные в своих Telegram-каналах пишут о вероятной потере Урожайного на Времьевском выступе.

В частности, об этом заявляют в батальоне "Восток".

Заявляется, что ВСУ уже пытались сегодня установить флаг на сельсовете, но "одна броня подорвалась, по остальным отработала артиллерия, и они оттянулись".

При этом взятие села украинской армией россияне называют "вопросом времени".

Накануне мы публиковали видео танкового боя за поселок Урожайное, который штурмуют ВСУ.

Ранее в Генштабе сообщили, что украинская армия продвинулась на Времьевском выступе на южном фронте. А именно в направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского. Южнее Бахмута также есть результаты.

Война в Украине идет уже 535-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 августа 2023 года в онлайне.

Итоги минувшего дня в нашей публикации: "Удар "Кинжалами" по Прикарпатью, массовая замена военкомов, США затягивают передачу F-16".

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