ВСУ имели успехи в направлении Урожайного на южном фронте.

Об этом сообщает спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, сейчас украинские войска закрепляются на достигнутых рубежах.

Россияне заявляют, что бои в селе все еще идут. В паблике воюющего там батальона "Восток" пишут, что из Урожайного отступили, но наносят по украинским подразделениям в селе массированные удары.

Украина пока не подтверждала полного контроля над селом.

О продвижении ВСУ в районе Урожайного сообщалось и вчера.

Поступала также информация, что РФ пытается контратаковать.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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