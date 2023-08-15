Армия РФ планирует не захватывать Авдеевку, а оцепить город и двигаться дальше вперед с целью выхода на админграницы Донецкой области.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Враг не рискует в Авдеевку заходить, чтобы не увязнуть в боях с нашими защитниками. Но россияне хотят обойти ее, окружить. Однако у противника уже год нет здесь продвижения", - говорит Маляр.

Сейчас россияне, по ее словам, ведут борьбу за ключевые высоты и транспортные пути вокруг города, захватив которые планируют двинуться дальше.

Ранее россияне заявляли о вероятной потере Урожайного на Времьевском выступе.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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